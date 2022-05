A Minori arriva Elettrify: la mobilità alternativa in Costa d'Amalfi

Scritto da (LdA Journals), domenica 1 maggio 2022 08:12:20

Ultimo aggiornamento domenica 1 maggio 2022 08:22:55

A Minori si parte con il progetto "Elettrify. Micro-mobilità sostenibile", promosso dall'Associazione Distretto Turistico Costa d'Amalfi con la partecipazione di tutti i comuni della Costiera.

Il progetto, che prevede il rilascio di 600 mezzi elettrici e 380 stazioni di sosta sull'intero territorio della Costiera, rappresenta un importante passo e una buona base comune da cui partire per

costruire un futuro sostenibile, in linea con le politiche di sostenibilità così come sono state definite dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile della Terra.

Per noleggiare le biciclette e i monopattini basta scaricare dal proprio telefono l'applicazione Elettrify.

I costi variano in base alla modilità di utilizzo.

La tariffa è di 0.25 € al minuto e 0,50 € per sbloccare il veicolo e, a partire dal mese di maggio, saranno disponibili gli abbonamenti per i residenti al costo di 19, 90 € al mese per un totale di 60 minuti al giorno, con un risparmio del 96% rispetto al prezzo al minuto giornaliero; abbonamenti per gli stagionali non residenti che lavorano in Costiera al costo di 49,90 al mese e sempre per un totale di 60 minuti al giorno, con un risparmio del 90%.

Per tutti sarà possibile acquistare abbonamenti giornalieri da 9.90 € e settimanali da 39,90 € per un totale di 60 minuti di utilizzo e sblocchi illimitati.

Al comando di Polizia Locale, inoltre, sono stati donati veicoli (un monopattino e una bicicletta) personalizzati con gli stemmi della polizia e della città di appartenenza da utilizzare durante il servizio.

Così, in una nota giunta in redazione, il vice sindaco di Minori, Sergio Bonito: «Anche la nostra cittadina, dunque, si impegna in concreto per perseguire politiche di risparmio energetico e di adattamento agli effetti del cambiamento climatico sul territorio, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e combattere l' inquinamento nelle nostre città e, al tempo stesso, consentire una maggiore fluidità della circolazione sul territorio per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile. Un doveroso ringraziamento alla Segretaria comunale, Dott.ssa Loredana La Rocca e alla Responsabile del Servizio, Dott.ssa Marzia Ruocco per aver creduto e appoggiato il progetto da me proposto, rendendo possibile la sua attuazione in tempi brevissimi attraverso un lavoro diligente e assiduo, profuso anche oltre l'orario di servizio.»