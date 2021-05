Decreto Semplificazioni, saltano le 350 assunzioni per la governance del Piano

Scritto da (redazione), domenica 30 maggio 2021 21:20:35

Ultimo aggiornamento domenica 30 maggio 2021 21:28:18

Saltano le assunzioni di 350 tecnici per l'attuazione delle disposizioni sulla governance del Recovery plan.

Nella bozza definitiva del decreto Semplificazioni approvata venerdì sera dal Consiglio dei ministri non c'è la norma, prevista nella bozza precedente, sul reclutamento di 350 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato (e altri 300 avrebbero potuto essere reclutati in seguito attingendo alla graduatoria).