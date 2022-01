Monumenti in Rosa in Campania. La cultura non isola: Procida Capitale 2022

Scritto da (LdA Journals), domenica 23 gennaio 2022 17:57:26

Ultimo aggiornamento domenica 23 gennaio 2022 17:57:26

L'avvio simbolico dell'anno da Capitale Italiana della Cultura di Procida è stato salutato, sabato 22 gennaio, con la proiezione simultanea del logo ufficiale e del claim "La cultura non isola" su alcuni dei più importanti monumenti della Campania, che si sono illuminati di rosa, in linea con il colore tematico di Procida 2022.

Organizzato in collaborazione con Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival, l'evento ha ammantato di ulteriore suggestione il colonnato della Basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito e Castel Sant'Elmo a Napoli, i Templi di Paestum, la Reggia di Caserta, l'Arco di Traiano a Benevento, il Castello Marchionale a Taurasi e la Casina Vanvitelliana di Bacoli. Sull'isola, la proiezione speciale ha invece illuminato il borgo di Terra Murata.

L'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci ha tenuto a sottolineare in una sua dichiarazione: «Procida sarà testimone e paladina di una nuova idea di turismo, che guarda alle proporzioni delle cose a farsi, per rendere equa, coesa e riconoscibile l'offerta turistica regionale, non solo nel 2022 ma negli anni a venire.»

In una nota congiunta il sindaco Dino Ambrosino e il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano: «Abbiamo ancora una volta rimarcato come Procida rappresenti con orgoglio, da Capitale, l'intero patrimonio culturale del golfo di Napoli e della Campania»

Procida 2022 è un progetto del Comune di Procida, sostenuto dal MiC, dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana di Napoli.