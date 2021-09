Turista disperso nella Valle delle Ferriere, partita squadra Millenium

(NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO) Un incidente frontale tra due auto si è verificato intorno alle 17.45 sulla Statale 163 Amalfitana, all'altezza della spiaggia di Castiglione, nel comune di Ravello. Per cause da accertare, una Fiat Panda con targa straniera ha impattato contro una Citroen Advisor con targa...