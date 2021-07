Tragedia sfiorata a Minori: è fuori pericolo l’operario precipitato dall’autogru

Scritto da (redazione), sabato 17 luglio 2021 09:51:07

Un vero e proprio miracolato l'operaio che ieri a Minori ha rischiato la vita in seguito all'inclinazione dell'autogru verso la scogliera. L'uomo, T.G., 42enne di Casapulla, in provincia di Caserta, stava operando dal cestello del braccio gru dell'automezzo quando si è ritrovato dritto contro la scogliera sottostante. Sono stati attimi di panico, con l‘uomo che ha rischiato seriamente di rimanere schiacciato. E con lui il manovratore della gru, all'interno dell'automezzo rimasto in equilibrio precario oltre le ringhiere della strada soprastante.

Dolorante al petto, l'operaio ha trovato la forza di alzarsi e allontanarsi dal luogo dell'incidente.

Distesosi sulla roccia, è stato soccorso immediatamente dai medici del 118 giunti via mare grazie a un'imbarcazione privata. Sempre cosciente e dolorante, le sue condizioni sono apparse immediatamente serie, temendo lesioni agli organi interni. Dopo poco l'intervento dell'elicottero che lo ha sollevato per condurlo d'urgenza al Ruggi d'Aragona di Salerno. Sottoposto agli esami strumentali, rilevati un trauma toracico con numerose fratture costali. Attualmente l'uomo si trova nel reparto di Chirurgia d'Urgenza del Ruggi e non è in pericolo di vita.

In Costiera Amalfitana si tira un nuovo sospiro di sollievo dopo l'ennesima tragedia scansata. Sono stati in tantissimi i lettori del Vescovado che attraverso le nostre pagine social si sono preoccupati delle condizioni dello sfortunato operaio che, come tanti, ieri mattina era riuscito di casa per lavorare, nell'ultimo giorno d'intervento programmato a Minori. Qualcosa è andato storto a causa delle condizioni di ancoraggio al suolo dell'automezzo dell'impresa del napoletano.

Soltanto nella tarda serata di eri, intorno alle 22.00, l'automezzo è stato riequilibrato sulla sede stradale grazie all'intervento di una grossa autogru dei Vigili del Fuoco giunta da Caserta. barriere in calcestruzzo sono state installare a sostituire le ringhiere piegate, a garanzia della sicurezza stradale.

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno informato l'Autorità Giudiziaria che ha disposto il sequestro del mezzo. Saranno i Carabinieri dell'ispettorato del lavoro a effettuare tutte le verifiche circa il rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro nonché perizie tecniche sulla piattaforma mobile dell'impresa napoletana appaltatrice dei lavori di consolidamento esterno della base della sede stradale.