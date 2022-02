Spavento a Maiori: perde il controllo dell'auto e si ribalta /FOTO

Scritto da (Redazione LdA), giovedì 24 febbraio 2022 13:41:01

Ultimo aggiornamento giovedì 24 febbraio 2022 13:49:42

Ha perso il controllo del suo veicolo e si è ribaltato. È accaduto, poco prima delle 13, sulla SS 163 "Amalfitana", al conducente di una Volkswagen Polo.

L'uomo, residente ad Atrani, era quasi giunto a Maiori quando, da solo, ha sbandato e si è ritrovato con l'auto su un fianco.

Per fortuna non si è fatto male, ma è stato condotto comunque a Castiglione per accertamenti da un'ambulanza del 118.

Sul posto immediatamente la Polizia Municipale di Maiori, i Carabinieri della Locale Stazione e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori.

Un mezzo apposito è stato chiamato per la rimozione del veicolo incidentato.