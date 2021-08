Ravello, semaforo spento e traffico in tilt per Amalfi. Utenti inferociti [FOTO-VIDEO]

Scritto da (redazione), venerdì 6 agosto 2021 10:24:46

Ultimo aggiornamento venerdì 6 agosto 2021 10:41:55

Disagi e polemiche, tante, ieri sera sulla strada provinciale ex 373 che collega Ravello alla frazione di Castiglione. Dalle 19 circa, in località Civita, nel tratto più insidioso, il traffico veicolare è andato in tilt per diverse ore. Ingorghi sono venuti a crearsi a causa del mancato funzionamento, a partire da quell'orario, dell'impianto semaforico che regola il traffico nel tratto più stretto dove non è sempre garantito il doppio senso di circolazione.

Disagi per le auto di residenti e turisti, incolonnate per lungo tempo (con attese snervanti anche di quarante minuti) in entrambe le direzioni anche a causa della presenza di suv e crossover. Blocco totale anche per i mezzi a due ruote. Un disastro.

Sono stati gli autisti Sita a cercare di agevolare le manovre ai meno esperti. Tutto questo mentre il Comune di Ravello ha pensato (bene) di garantire il servizio di ausilio alla viabilità sull'Amalfitana, al bivio di Castiglione, a partire da domani, 7 agosto.

A corredo del video che ritrae il blocco del traffico, che vi proponiamo in basso, i commenti degli utenti nferociti.

Siamo nella prima settimana di agosto ed è necessario prolungare l'orario di regolamentazione del traffico almeno 23.00. I bus del trasporto pubblico garantiscono corse fino a mezzanotte e non è difficile incrociarsi nella zona del saliscendi, con un suv e crossover guidati da turisti stranieri inesperti. E la frittata è fatta.

E dire che a Ravello si organizzano persino importanti manifestazioni culturali serali: stasera c'è la prima serata di jazz in piazza che catalizzerà nella città della musica il pubblico delle grandi occasioni.