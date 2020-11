Ravello, morta mentre recitava il Rosario: Maria Di Palma si è addormentata nel Signore

Scritto da (redazione), sabato 14 novembre 2020 19:37:35

Ultimo aggiornamento sabato 14 novembre 2020 20:08:34

Si è addormentata serenamente tra le braccia della Madre Celeste mentre recitava il Santo Rosario. La signora Maria Di Palma, 85enne di Ravello, è spirata questa sera nella sua abitazione di Via Costantino Rogadeo. L'anziana, che viveva da sola, è stata rinvenuta seduta sulla sua poltrona con in mano la coroncina e l'indice delle litanie alla Beata Vergine Maria.

Entrata in casa per i doveri serali, inizialmente sua nipote aveva immaginato si fosse appisolata (la sua fronte era ancora calda). Sul posto è intervenuto il medico cardiologo Salvatore Ulisse Di Palma, nipote dell'anziana, che ne ha potuto soltanto accertare il decesso avvenuto per cause naturali.

La signora Maria era stata dimessa da pochi giorni dal centro di cura presso la quale era stata ricoverata per acciacchi dovuti all'età.

Donna morigerata, dalla profonda fede nel Signore, nella Madonna e nei Santi, era Terziaria Francescana. Per il modo con cui ha vissuto, e per come ha lasciato questa vita, siamo sicuri che per lei si sono già schiuse le porte del Paradiso.

I finerali lunedì 16 novembre, alle 9,00,partendo dalla casa dell'Estinta per il Duomo di Ravello.