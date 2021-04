Pasquetta in anticipo in Costa d’Amalfi: 4 ragazzi si perdono sull’Avvocata, recuperati in elicottero

Scritto da (redazione), sabato 3 aprile 2021 21:52:24

Intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco questa sera in Costa d'Amalfi per il recupero di quattro ragazzi smarritisi nei pressi del Monte Falerzio, non molto distante dal Santuario dell'Avvocata.

I giovani, sulla ventina, poco pratici della montagna, avevano pensato bene di anticipare la pasquetta ma non hanno fatto i conti con la loro inesperienza. Nel pomeriggio, quando di sono resi conti di aver perso l'orientamento e che il buio incombente avrebbe peggiorato la loro condizione, hanno allertato i soccorsi. In poco tempo una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori, guidata da Felice Capuano, si è avventurata tra i sentieri e in base alle informazioni fornite telefonicamente dai giovani, è riuscita a intercettarli.

Si erano cacciati in una una zona impervia di difficile raggiungimento. Intanto un elicottero dei caschi rossi con a bordo personale del SAF (Speleo Alpino Fluviale), ha recuperato i quattro mediante verricello.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 19.30, proprio al calar della sera che stava rendendo complicato il volo dell'elicottero non abilitato per le ore notturne. I quattro improvvisati, in buone condizioni di salute, sono stati portati direttamente a Pontecagnano.

Il recupero dei giovani, che hanno mostrato scarso senso di responsabilità in questo momento di emergenza epidemiologica, ha gravato su risorse dello Stato già sottoposte a carichi di lavoro straordinari.