Nuovo sopralluogo al Fiordo di Furore: Guardia Costiera e Genio Civile per chiarire pertinenze e responsabilità

(ANTEPRIMA) Questa mattina gli uomini della Guardia Costiera di Amalfi sono tornati al Fiordo di Furore per un sopralluogo congiunto con i tecnici del Genio Civile di Salerno. Sotto la lente d'ingrandimento l'alveo fluviale, di competenza del Genio Civile (che, lo ricordiamo, non è riconosciuto come arenile) che sul finire della scorsa settimana è stato livellato con mezzi meccanici senza la necessaria autorizzazione del Genio Civile, competente sull'area.

Qualsiasi autorizzazione sull'area (installazione attrezzature da spiaggia, sdraio e ombrelloni) dovrà essere rilasciata dal Genio Civile. Al momento non vi sono autorizzazioni.

Lo scivolo per il ricovero delle barche resta al momento sotto sequestro: sono in corso verifiche negli archivi del Genio Civile per risalire all'anno di edificazione della struttura e soprattutto ai titoli autorizzativi rilasciati all'epoca. Proseguono le indagini degli uomini agli ordini del comandante Oronzo Montagna che una volta acquisiti tutti gli atti necessari, anche dal Comune di Furore, potranno relazionare alla Procura di Salerno.