Minori: nuovo guasto a impianto fognario, liquami in mare. L'indignazione delle minoranze

Scritto da (redazione), mercoledì 23 giugno 2021 12:28:48

Ultimo aggiornamento mercoledì 23 giugno 2021 13:40:01

A Minori un nuovo guasto all'impianto fognario ha provocato, questa mattina lo sversamento di liquami sulla spiaggia e in mare. Stesso episodio si era verificato lo scorso 2 giugno a causa dell'ostruzione a una delle pompe del depuratore. A segnalare il nuovo episodio sono le minoranze consiliari.

Il consigliere Fulvio Mormile spiega: "Mio malgrado sono costretto ad intervenire nuovamente sulla vicenda del depuratore. Stamane di buon mattino ci siamo risvegliati con rivoli di fogna che attraversavano l' arenile , alla base di tutto l' approssimazione ,un affidamento molto controverso che già in consiglio comunale il consigliere Mormile ne contestò i modi (affidamento anomalo), e la mancanza dei requisiti minimi per poter avere una corretta valutazione delle offerte, essendo del tutto mancanti i documenti di progettazione (obbligatori) , oltre a non essere l' azienda affidataria riconosciuta per lavori di quel tipo. Sono tre mesi che l' ingegnere Cassanese mi fugge, sostenendo addirittura di non essere obbligato a darmi spiegazioni , le mie puntuali osservazioni sono impresse nei verbali del consiglio comunale. Stamane sfidando anche i vigili urbani che volevano ostruirmi l' accesso al depuratore ho preso coscienza dell'enorme approssimazione con cui e la parte politica e quella tecnica affrontano questa problematica così serie . Ho chiesto e chiedo ancora trasparenza sulla gara d' affidamento, oltre a chiedere di valutare , l' immediata revoca dell' incarico all' Ingegnere, che sta inanellado una serie di risultati negativi oltre ad eludere qualsiasi regola di trasparenza nei confronti del Tuel inoltre chiedo ancora una bonifica della sabbia che è ormai intrisa di batteri fecali, quelli si potrebbero danneggiare non poco i piccoli bagnanti : Guardate di cosa sono capaci ? Pensate se davvero dovessero occuparsi di un impianto di depurazione consortile che attraversa la nostra cittadina".

I consiglieri Antonio Cioffi e Alberto Parascandolo dichiarano: "Stamane alcuni cittadini ci hanno segnalato un nuovo caso di fuoriuscita di liquami, seppur di minor proporzione del 2 giugno nella spiaggia centrale. La situazione ci sembra assurda ed è intollerabile che a fine giugno possano accadere ancora questi sversamenti. L' amministrazione così efficiente nell'allestire solarium, tendaggi con annesse piante e fiori, "deve" insieme all'ufficio tecnico, ed in modo categorico prendere di petto e concretamente questa situazione, che è la sostanza! Noi cittadini non possiamo accettare ulteriori disagi per chi vuole usufruire della spiaggia centrale e non tolleriamo nessun altra pubblicità negativa per il nostro paese".