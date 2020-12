Mare in burrasca, a Positano le onde arrivano fino in centro. Danni al molo d'attracco [FOTO-VIDEO]

Scritto da (redazione), martedì 29 dicembre 2020 07:36:36

Ultimo aggiornamento martedì 29 dicembre 2020 07:50:43

Anche a Positano si sono registrati danni provocati dal mare in burrasca che nella serata di ieri ha flagellato la Costa. Oltre a Minori e Maiori, anche nella città verticale il mare ha invaso le vie pubbliche portando con sé detriti, tronchi e trascinando le barche messe a ricovero.

Il forte vento di Libeccio ha spinto le onde fino ai piedi della scalea della chiesa madre e agli ingressi dei ristoranti sulla Spiaggia Grande e delle boutique.

La forza del mare ha provocato danni al molo d'attracco sollevando il basolame.

Nelle foto di Fabio Fusco lo scenario della scorsa notte, nel video in basso le prime immagini de day after. Stamani si far la conta dei danni e contestualmente avranno inizio le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi con la pulizia dell'arenile e dell'intero tratto pubblico sul fronte mare.