Maiori. Grossa frana sulla Statale Amalfitana: "Nessun rischio chiusura" si circola a senso unico alternato /foto /video

Un masso di grosse dimensioni si è staccato dalla parete rocciosa della Statale Amalfitana, questa notte alle porte di Maiori poco dopo la Torre Normanna. La grossa massa di materiale trascinato a terra dal crollo ha occupato la carreggiata rendendo necessario un intervento urgente.

Sul posto i militari dell'Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori e il personale dell'ANAS che, in tempi record, come documenta il video di questa mattina, hanno liberato la sede stradale dai detriti.

Il distacco è avvenuto poco dopo le una e, come per Capri e Positano, solo per miracolo non ha coinvolto auto e persone.

Pochi i problemi alla viabilità questa notte mentre da questa mattina è l'Anas che presidia l'area in attesa che giungano i jersey per limitare l'area e attivare eventualmente un impianto semaforico per il senso unico alternato.