Lite per questioni di parcheggio: a Maiori 53enne colpito da infarto ricoverato in eliambulanza

Scritto da (redazione), domenica 25 luglio 2021 12:16:55

Ultimo aggiornamento domenica 25 luglio 2021 12:20:15

Intervento dell'eliambulanza a Maiori per il soccorso a un uomo colpito da infarto. Si tratta di un 53enne di Pagani che al termine di una lite con un parcheggiatore della zona per questioni di sosta, ha accusaro un forte malore. L'episodio è avvenuto prima delle 11.00, nei pressi di un'area privata, destinata alla sosta di veicoli, in località Costa d'Angolo (nella foto).

Sul posto sono intervenuti Carabinieri e un'ambulanza del 118 per le prime cure all'uomo che gi soffriva di patologie cardiache.

L'elettrocardiogramma effettuato sul posto ha evidenziato che un infarto era in corso. La centrale del 118 ha inviato l'eliambulanza atterrata sul campo sportivo del Demanio per il trasferimento del malcapitato presso la torre cardiologica del "Ruggi d'Aragona" di Salerno. Saranno i Carabinieri a far luce sull'accaduto.