Furti di biciclette elettriche: Ravello e Tramonti nel mirino dei ladri

Stavano rientrando da Venezia dopo aver assistito, ieri sera, al primo successo esterno della Salernitana in Serie A. Ma per otto tifosi granata della Costiera Amalfitana il viaggio si è trasformato in un incubo. Intorno alle 4.00, tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, nel territorio di San Cesareo,...