«Attività regolare al Fiordo di Furore», la nota legale

Scritto da (redazione), giovedì 20 maggio 2021 22:04:00

Ultimo aggiornamento giovedì 20 maggio 2021 22:59:35

In merito alla lettera-denuncia di Antonio Genzano, colonnello dell'Aeronautica Militare, pubblicata in data odierna da questo giornale, dal titolo "Cemento al Fiordo di Furore. E sulla piazzola spunta il chioschetto bar: la denuncia dell'ex colonnello" giunge questa sera in redazione nota a firma dell'avvocato Andrea di Benedetto di Amalfi, legale di fiducia del comodatario dell'area in questione, attraverso cui precisa che alcuna cementificazione è stata eseguita dal proprio assistito sull'area zona del Fiordo di Furore e che l'attività esercitata risulta regolarmente autorizzata, unitamente al piccolo chiosco removibile.

In ossequio alle leggi che regolano la stampa pubblichiamo testo integrale della nota dell'avvocato Di Benedetto.

"Egregio Direttore,

nella qualità di legale di fiducia del Sig. Luigi Perrelli, titolare dell'attività commerciale indicata nell'articolo di cui all'oggetto, si invita a precisare quanto segue.

Il Sig. Perrelli non ha mai "cementificato" alcuna zona del fiordo di Furore e l'attività ivi esercitata risulta regolarmente autorizzata, unitamente al piccolo chiosco removibile, a servizio della stessa.

Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che all'esito dell'attività investigativa - prontamente posta in essere in data odierna dopo l'esposto del Sig. Genzano - non è emersa alcuna responsabilità a carico del Sig. Perrelli, il quale, dal canto proprio, tiene a precisare altresì che è già in corso di valutazione l'esperimento, in tutte le sedi, di ogni più opportuna azione a tutela della propria immagine ed onorabilità".