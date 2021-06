Vaccini Campania, al via prenotazioni per tutti

Scritto da (redazione), mercoledì 2 giugno 2021 20:57:09

Ultimo aggiornamento mercoledì 2 giugno 2021 21:04:12

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 comunica che a partire dalle 22.00 di stasera (mercoledì 2 giugno) la piattaforma per le adesioni alla campagna vaccinale sarà aperta anche ai cittadini Campania dai 12 anni di età in su.

Le relative convocazioni, nei prossimi giorni, sono ovviamente legate alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta.

Per la fascia di età 12-17 anni il vaccino che sarà somministrato è Pfizer.

Il link per le adesioni è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Si invitano anche coloro che si sono già iscritti o stanno per farlo nelle liste comunali per la vaccinazione degli operatori turistici ed economici ad aderire anche sulla piattaforma regionale al fine di velocizzare le operazioni di accettazione nei centri vaccinali.