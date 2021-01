Tramonti, compie 107 anni nonna Anastasia. E' tra le più longeve della Campania

Scritto da (redazione), venerdì 1 gennaio 2021 07:37:51

Ultimo aggiornamento venerdì 1 gennaio 2021 11:33:09

E' residente in Costiera Amalfitana una delle donne più longeve della Campania. Oggi, 1° gennaio 2021, Anastasia Russo di Tramonti spegne ben 107 candeline!

Nata a Tramonti il 1° gennaio del 1914 Nonna Anastasia, madre di dieci figli e nonna di oltre trenta tra nipoti e pronipoti, vive nella sua abitazione di Corsano.

Una vita - o forse due - quella di nonna Anastasia vissuta in semplicità, tra il duro lavoro della terra e in montagna e la famiglia.

Con uno stile sano, un'alimentazione regolare a base dei prodotti agricoli che offre il territorio: forse è questo il segreto della longevità di Anastasia, donna d'altri tempi, è stata testimone degli straordinari mutamenti sociali avvenuti nel secolo scorso, nel corso del quale non si è certo risparmiata, specie negli anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per sbarcare il lunario.

Dal novembre del 2018 è la donna già longeva della Costiera Amalfitana.

Sua sorella minore, Viola, lo scorso 21 agosto ha tagliato il traguardo dei 100 anni, Insomma, per Russo la lunga vita è un fatto di famiglia!

Anastasia Russo risulta essere tra le la donne più anziane della Provincia di Salerno e della Campania. Lo scettro regionale è detenuto dalla signora Laurina Sangenito di Sturno, in provincia di Avellino, che un mese fa ha compiuto la bellezza di 110 anni.

Sarà l'aria, leggera e pulita, o il clima mite, i prodotti genuini a chilometro zero, un'efficiente politica ambientale: a Tramonti, tra 4200 anime, sono ben cinque le ultracentenarie (tutte donne): oltre ad Anastasia Russo, Mariateresa Marino, Maddalena Giordano, Carmela Bove (che vive a Dugenta, in provincia di Benevento) e Viola Russo.

Foto d'archivio