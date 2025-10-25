Sanità, Regione: «Nelle reti tempo-dipendenti Campania prima in Italia». Ma per Vietri «De Luca mistifica i dati Agenas»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 25 ottobre 2025 12:29:59

La classifica pubblicata dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) sulle reti tempo-dipendenti conferma la Campania come modello di organizzazione e pianificazione sanitaria. Secondo il rapporto, la regione sarebbe prima in Italia nelle reti cardiologica, ictus, trauma ed emergenza-urgenza.

«Un altro livello di assoluta eccellenza raggiunto dalla sanità campana nonostante 12mila dipendenti in meno e il taglio di 200 milioni nel riparto del fondo sanitario nazionale», commenta la Regione in una nota stampa.

Tuttavia, le dichiarazioni di trionfo del presidente regionale Vincenzo De Luca hanno subito forti critiche dalla politica.

Imma Vietri, deputato campano e capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Affari Sociali e Sanità, ha dichiarato: "Altro che exploit: la Campania resta tra le ultime d'Italia. L'Agenas non ha mai redatto classifiche ufficiali; i punteggi pubblicati derivano dai questionari di autovalutazione compilati dalle Regioni, quindi anche dalla Campania, e non da verifiche indipendenti sugli ospedali."

Secondo Vietri, i dati reali mostrerebbero una situazione critica: "Sul fronte cardiovascolare, solo il 48,2% dei pazienti colpiti da infarto riceve intervento entro 90 minuti (standard minimo 60%, media nazionale 56,1%). La mortalità a 30 giorni per infarto sale all'8,3%, oltre la soglia ministeriale. Nella rete ictus, la Campania dispone di meno della metà dei posti letto rispetto alla media italiana nelle Stroke Unit di I livello (2,6 contro 5 per struttura). Per la rete trauma, la mortalità è al 44,9% nei centri di alta specializzazione, il secondo peggior dato d'Italia, a fronte di un benchmark nazionale del 24%. Nei Pronto Soccorso, il 12,17% dei pazienti abbandona la struttura prima della visita, più del doppio della media nazionale (6,26%), con il 70% di accessi per codici verdi: segno di una rete territoriale fragile e inefficiente".

"Questi numeri smascherano la propaganda di De Luca: la sanità campana è al collasso, con personale ridotto, liste d'attesa record e ospedali sotto pressione. Altro che eccellenza, siamo davanti a un fallimento gestionale e organizzativo" conclude Vietri, aggiungendo che con un nuovo presidente regionale, Edmondo Cirielli, ci sarebbe finalmente una sanità basata su competenza e risultati concreti.