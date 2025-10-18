Sanità in Campania, scontro frontale tra De Luca e Vietri (FdI)

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 18 ottobre 2025 09:43:21

CAMPANIA - Nuovo capitolo nel duro confronto politico sulla sanità campana. Al centro della polemica, ancora una volta, la sanità. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la deputata di Fratelli d'ItaliaImma Vietri si scambiano accuse reciproche sulla gestione del sistema sanitario regionale.

Nel corso della sua consueta diretta social del venerdì, De Luca è tornato ad affrontare il tema, parlando di una "campagna di mistificazione intollerabile" da parte del partito di Giorgia Meloni.

"Mi è capitato di ascoltare delle dichiarazioni di alcuni esponenti di FdI", ha detto il presidente.

"Quel partito da tre anni dirige il ministero della Salute ed è responsabile della chiusura dei pronto soccorso, e non ha mosso un dito per riequilibrare i finanziamenti per la Campania. Hanno la faccia come il bronzo, diciamo così", ha affermato con il suo consueto stile tagliente.

De Luca ha quindi lanciato una sfida pubblica: "Sono pronto ad affrontare un dibattito pubblico con chiunque, a cominciare dagli esponenti del Governo nazionale, dal ministero o con chi si trova lì per questioni clientelari".

Sul fronte della gestione delle risorse e del personale sanitario, ha rivendicato i risultati raggiunti: "Abbiamo fatto un miracolo con quello che abbiamo avuto".

Ha poi annunciato la prossima apertura del Polo Sanitario al Parco Verde di Caivano, che comprenderà una casa e un ospedale di comunità: "Un presidio di grande qualità ed importanza", ha dichiarato, sottolineando che "in Campania sorgeranno 172 case di comunità".

Ma le sue parole hanno subito innescato la replica di Imma Vietri, deputata di Fratelli d'Italia, che ha definito stucchevoli le accuse del governatore.

"Sentire Vincenzo De Luca accusare Fratelli d'Italia di falsificazioni è davvero stucchevole", ha dichiarato.

"La realtà è che De Luca, dopo dieci anni in cui ha mantenuto per sé la delega alla sanità, ha trasformato il sistema sanitario regionale in un'emergenza quotidiana".

"Altro che 'Campania all'avanguardia': siamo la regione con i peggiori tempi di attesa, ospedali al collasso, pronto soccorso in tilt e personale sanitario allo stremo", ha aggiunto Vietri.

"De Luca parla con la solita arroganza e toni da cabaret politico, ma i numeri lo smentiscono: la Campania è ancora oggi tra le ultime regioni nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con criticità gravissime nella rete dell'emergenza-urgenza".

L'esponente FdI ha poi rilanciato: "Se qualcuno ha ‘la faccia come il bronzo' è proprio chi ha gestito la sanità campana con logiche clientelari e propagandistiche, scaricando ogni responsabilità sul governo Meloni, in carica da appena tre anni, contro i dieci in cui De Luca ha avuto le mani libere per cambiare le cose".

Vietri ha anche coinvolto il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico: "Prima di essere investito come candidato presidente del cosiddetto campo largo, Fico è stato tra i più duri critici della gestione De Luca. Ora, improvvisamente, tace", ha osservato. "Evidentemente anche lui preferisce piegarsi alla logica di potere di De Luca piuttosto che difendere i cittadini campani".

La deputata ha poi concluso: "Fratelli d'Italia non si farà intimidire dai suoi monologhi da attore mancato. Noi stiamo dalla parte dei cittadini e degli operatori sanitari, che ogni giorno combattono in un sistema che De Luca ha contribuito a rendere insostenibile. La sanità campana merita sostegno e verità, non sceneggiate da campagna elettorale".