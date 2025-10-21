Regionali Campania, Roberto Fico rilancia il reddito di dignità: “Aiuto per i deboli”

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 21 ottobre 2025 18:04:18

Da un lato l'esigenza di accelerare sulla campagna elettorale, avanzando proposte concrete. Dall'altro il nodo delle intese con gli alleati, a partire da Vincenzo De Luca, con il rischio che ogni uscita diventi motivo di polemica interna. In questo contesto si inserisce l'intervento dei capilista di "Fico presidente" che rilanciano le misure per lavoro, salari e soprattutto il "reddito di dignità", tema sul quale il governatore uscente si era espresso in modo critico, dichiarando (lo scorso 6 settembre): «Dobbiamo proseguire su una linea di sostegno sociale per chi non ce la fa, ma nessuna demagogia, nessuna porcheria clientelare».

«Mentre qualcuno perde tempo a seminare zizzanie per ostacolare il lavoro del campo progressista, i numeri dicono altro: la Campania è tra i territori Ue più esposti al rischio povertà», sottolineano i cinque capilista della lista (per la provincia di Salerno Alfonso Annunziata). «Non accetteremo che lavoro, salari e welfare finiscano a margine: per noi sono temi centrali. La nostra proposta è chiara: introdurre in Campania il reddito di dignità, una misura di contrasto alla povertà che restituisca sicurezza e prospettive a chi è rimasto indietro».

Oltre al reddito di dignità, i capilista propongono anche misure su qualità dell'occupazione, lotta ai contratti pirata, clausole sociali negli appalti regionali, incentivi alle assunzioni stabili, sostegno ai giovani e rafforzamento della sanità territoriale. Viene inoltre riconosciuto il ruolo chiave del terzo settore campano come presidio di coesione sociale e partecipazione.

Sulle sue intenzioni Roberto Fico è chiaro: «Essere al servizio delle nostre istituzioni democratiche e dei cittadini: è questo il senso e la missione della politica. È questo l'impegno che prendo».