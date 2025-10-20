Regionali Campania, Alfonso Annunziata capolista a Salerno per la civica "Roberto Fico Presidente"

Tu sei qui: PoliticaRegionali Campania, Alfonso Annunziata capolista a Salerno per la civica "Roberto Fico Presidente"
È stata presentata ufficialmente il 15 ottobre, a Napoli, la lista civica "Roberto Fico Presidente", a sostegno della candidatura dell'ex presidente della Camera alla guida della Regione Campania. Una proposta civica e progressista che punta a rinnovare il governo regionale con un'agenda centrata su diritti, inclusione sociale e giustizia economica.
Alfonso Annunziata, avvocato civilista e attivista di Scafati, guiderà la lista come capolista nella provincia di Salerno.
Nel corso della presentazione, Annunziata ha illustrato uno dei punti cardine del programma: l'introduzione del Reddito di Dignità: "Credo in una politica che cambi davvero le cose, che metta al centro i più deboli e che guardi al futuro con coraggio. Il Reddito di Dignità è una misura di contrasto alla povertà che restituisca sicurezza e prospettive a chi è rimasto indietro. Con Roberto Fico Presidente della Regione Campania ci adopereremo subito per l'approvazione di una misura necessaria per accompagnare i più deboli fuori dalla soglia di povertà. Non io, NOI".
