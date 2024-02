Quasi un miliardo di euro per la sanità campana. Iannone (FdI): «Grazie al Governo Meloni, adesso De Luca lo spenda bene»

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 8 febbraio 2024 14:02:12

"Grazie al Governo Meloni e in particolare al Ministro Schillaci viene stanziato quasi 1 miliardo di euro per la sanità campana. Su un accordo di programma, infatti, sui complessivi interventi per circa 957 milioni di euro ben 837,4 milioni sono a carico dello Stato centrale. Un finanziamento rilevantissimo che De Luca dovrà dimostrare di saper spendere. Il Governatore non ha più alibi e deve cambiare filosofia di gestione mettendo da parte guerre politiche che consuma sulla pelle dei suoi cittadini per coprire la sua cronica incapacità". Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d'Italia in Campania.