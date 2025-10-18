Muri imbrattati a Vietri sul Mare, l'opposizione alza la voce: “Servono educazione e controlli”

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 18 ottobre 2025 12:46:46

Negli ultimi giorni, alcune aree di Vietri sul Mare sono state oggetto di atti di imbrattamento. Segni di vandalismo che colpiscono non solo l'estetica della città, ma anche il senso di comunità e rispetto per i beni comuni. Episodi che rischiano di compromettere l'immagine di una zona storicamente apprezzata per il suo decoro e la sua vivibilità. La zona di Madonna degli Angeli è una delle più colpite ultimamente.

"Questi episodi non possono essere ignorati", dichiarano i componenti del gruppo di opposizione Vietri che Vogliamo, Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta."Rivolgiamo un appello all'amministrazione comunale affinché intervenga non solo con controlli più efficaci, ma anche con iniziative educative rivolte ai giovani, per far comprendere l'importanza delle regole e il valore dei beni comuni".

Secondo il gruppo di opposizione, "investire in cultura e prevenzione è fondamentale. Non si tratta solo di punire, ma di educare e sensibilizzare, affinché il rispetto per le aree pubbliche diventi un patrimonio condiviso da tutti i cittadini. Azioni concrete come laboratori, incontri nelle scuole e campagne di sensibilizzazione possono creare un effetto duraturo, formando cittadini più consapevoli e responsabili".



Infine l'appello: "Il decoro urbano e la tutela dei nostri spazi sono responsabilità collettive. Come opposizione, continueremo a sollecitare l'amministrazione comunale a intervenire con efficacia e lungimiranza. Solo unire controlli, prevenzione e educazione potrà garantire che episodi simili non si ripetano, proteggendo la bellezza e l'identità delle nostre aree pubbliche".