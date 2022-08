Maiori, «Via Nuova Chiunzi solo verde e senza cemento»: la proposta del gruppo di minoranza “Idea Comune”

Scritto da (PNo Editorial Board), venerdì 12 agosto 2022 16:15:08



‘‘Idea Comune'' ha scritto al Comune di Maiori e alla Provincia di Salerno per proporre «una soluzione coerente e fattibile per tutta l'arteria stradale Via Nuova Chiunzi, che attraversa il paese e le frazioni di Maiori, ossia renderla una zona verde».

«Da più di un anno - raccontano Salvatore Della Pace e Marco Cestaro - abbiamo avuto contatti con Ingegneri e Architetti amici, e sempre con la presenza di uno studioso di botanica. Dopo diversi incontri, hanno offerto al Gruppo ‘‘Idea Comune'' una soluzione concreta e praticabile. In sintesi: senza interventi invasivi, ai lati del manto stradale, sui due marciapiedi paralleli, si può intervenire creando oasi di verde e tratti alberati, alternati».

In questo modo, scrivono i consiglieri di minoranza, «si bonifica concretamente la zona e si dà decoro e sicurezza. Al momento, la strada è semplicemente rumorosa, pericolosa e brutta. La soluzione non impegna cifre esorbitanti, impossibili da sostenere. Il Comune può fare la sua parte, senza prosciugare le casse comunali. La Provincia ha fondi appostati e sufficienti per dare decoro al tratto provinciale del centro e delle frazioni di Maiori. Questa proposta, la discuteremo in Consiglio Comunale, prestissimo».