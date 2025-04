Istat, Vietri (FdI): «Campania ultima per speranza di vita, è il lascito di De Luca»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 2 aprile 2025 15:52:28

"Nuovi dati negativi per la Campania governata da De Luca e dal Pd. La nostra regione, infatti, si colloca all'ultimo posto per la speranza di vita più bassa d'Italia sia tra gli uomini (79,7) sia tra le donne (83,8). Non solo. Ma nella graduatoria nazionale che fa segnare il minimo storico della fecondità, si piazza al terzo posto tra le regioni passando da 1,29 a 1,26 figli per donna. Negativo anche il tasso migratorio sugli spostamenti dai comuni campani verso quelli di altre regioni (-3,3 per mille abitanti)". Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d'Italia Imma Vietri, commentando gli indicatori demografici dell'Istat relativi al 2024. "Questi numeri - che si aggiungono a quelli inerenti la qualità della vita, la sanità e i trasporti - certificano, ancora una volta, il disastro delle politiche messe in campo dall'amministrazione regionale di centrosinistra. De Luca invece di continuare a fare promesse che, in dieci anni, non è stato capace di mantenere e di sprecare risorse della Regione per scopi elettorali (dagli oltre 150 mila euro per i manifesti con le fake news contro il Governo Meloni, ai più recenti 400 mila euro per le comunicazioni dell'Ente, agli 81 mila euro per le spese legali del terzo mandato) giustifichi piuttosto tutti i suoi fallimenti che sono sotto gli occhi di tutti. Fortunatamente, il tempo degli sprechi e dei monologhi social sta per finire. La Campania merita di voltare pagina", conclude Vietri.