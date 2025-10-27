In 800 a Ercolano per costruire la Campania del futuro. Tra i presenti anche il sindaco di Minori Andrea Reale

Inserito da (Admin), lunedì 27 ottobre 2025 21:22:04

Si è svolto lo scorso 25 ottobre a Villa Signorini di Ercolano, con straordinaria partecipazione, l'incontro "Quale futuro per la Campania", promosso dall'Intergruppo Parlamentare "Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori", presieduto dal deputato Alessandro Caramiello.

L'evento ha registrato una presenza di oltre 800 partecipanti provenienti da tutta la Campania e, in particolare, dall'area vesuviana, segno tangibile del crescente interesse verso un nuovo modello di sviluppo per il Mezzogiorno.

Il candidato alla Presidenza della Regione Campania Roberto Fico ha avuto con l'Intergruppo un confronto aperto e costruttivo sulle prospettive di crescita e coesione territoriale della regione. All'ex Presidente della Camera è stato presentato un dossier che raccoglie le proposte e le istanze maturate in questi mesi dall'Intergruppo parlamentare: dalla sanità alle aree interne, dalle isole minori alla tutela dell'ambiente.

Il testo, frutto di un lungo lavoro di ascolto dei territori, è stato consegnato come strumento di confronto per i prossimi cinque anni di governo regionale, ponendo le basi per una pianificazione integrata tra istituzioni, mondo professionale, imprenditoria e società civile.

Il dibattito pubblico ha visto la partecipazione di centinaia di operatori dei diversi comparti economici e sociali. Il tavolo è stato inaugurato dal saluto istituzionale del Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, seguito dagli interventi del professor Maurizio Sibilio dell'Università degli Studi di Salerno e dello scrittore Pino Aprile, presidente onorario dell'Intergruppo.

A moderare i lavori è stato il giornalista Luca Antonio Pepe, mentre il presidente del tavolo tecnico Giovanni Barretta ha sintetizzato i principali punti programmatici del documento elaborato dall'Intergruppo. In chiusura è intervenuto l'on. Alessandro Caramiello, che pochi giorni fa ha conferito a Papa Leone XIV la presidenza onoraria dell'Intergruppo, sottolineando l'importanza del lavoro sinergico portato avanti in questi mesi.

Nel pubblico, tra gli amministratori locali presenti, anche il sindaco di Minori Andrea Reale, la cui partecipazione testimonia l'attenzione alle tematiche dello sviluppo regionale. La sua presenza, coerente con il sostegno annunciato a Luca Cascone in vista delle prossime elezioni regionali, conferma la continuità del suo percorso politico in linea con le posizioni fin qui espresse.

In chiusura, l'intervento di Roberto Fico, che ha toccato i temi cruciali di sanità, mobilità e trasporti, ambiente, aree interne e isole minori, scuola, agricoltura e lavoro.

«L'Intergruppo parlamentare è convinto che la collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e operatori economici rappresenti la chiave per una Campania più moderna, equa e inclusiva, che mai più dovrà ignorare le aree più deboli e depresse della regione», ha dichiarato Alessandro Caramiello.

Secondo Sergio Costa, «questo confronto dimostra che il Sud non chiede assistenza, ma strumenti per poter esprimere il proprio potenziale e contribuire da protagonista allo sviluppo nazionale».

Infine, Roberto Fico ha concluso affermando:

«Lavoreremo per una regione che produca futuro, che investa sui giovani, sulla legalità e sulla sostenibilità. È da qui che può rinascere un nuovo modo di fare politica, partendo dall'ascolto dei territori e dalle energie migliori del Mezzogiorno».

Al termine dei lavori, la serata è stata impreziosita da un percorso enogastronomico curato dal Club Terra Viva, guidato dal cantautore Luigi Libra, che nell'occasione ha anche presentato il suo ultimo videoclip pacifista dal titolo "Libertà".