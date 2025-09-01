Elezioni regionali in autunno: in Campania è sfida aperta senza De Luca

Ultimo aggiornamento 6 minuti fa S. Egidio abate

Date rapide

Oggi: 1 settembre

Ieri: 31 agosto

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: PoliticaElezioni regionali in autunno: in Campania è sfida aperta senza De Luca

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Politica

In Campania la corsa è più incerta che mai: per la prima volta dal 2015 Vincenzo De Luca non sarà della partita

Elezioni regionali in autunno: in Campania è sfida aperta senza De Luca

Il Consiglio di Stato ha fissato al 23 novembre il limite per le elezioni regionali. In Campania il centrosinistra punta su Roberto Fico, sostenuto da PD e M5S con l’accordo che porta Piero De Luca alla guida del partito regionale. Il centrodestra, invece, non ha ancora scelto il candidato

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 1 settembre 2025 16:07:07

Campania, Calabria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto: sono queste le sette regioni chiamate al voto in autunno. Il Consiglio di Stato ha imposto che le consultazioni si tengano entro il 23 novembre, ma senza un election day unico: ogni territorio definirà in autonomia la propria data. In Campania il voto dovrebbe svolgersi a metà novembre, ma la data non è stata ancora ufficializzata.

La Campania si prepara alle Regionali. Dopo la bocciatura da parte della Corte costituzionale della legge regionale che consentiva il terzo mandato consecutivo, Vincenzo De Luca non potrà ricandidarsi.

Da un lato, prende forma l'asse PD-M5S: la candidatura a presidente di Roberto Fico, ex presidente della Camera, è data ormai per certa, con il sostegno di Giuseppe Conte, Elly Schlein e lo stesso De Luca. L'accordo politico prevede, in cambio, la designazione unitaria di Piero De Luca alla guida del PD regionale. Una sintesi che ha richiesto settimane di trattative interne, soprattutto con l'area Ruotolo-Sarracino, inizialmente contraria alla scalata del figlio del governatore.

Nel centrosinistra, oltre al ruolo centrale del PD e del M5S, anche Alleanza Verdi-Sinistra chiede maggiore spazio negoziale ma non rompe il fronte del "campo largo". Azione, invece, resta fuori: Carlo Calenda ha escluso il sostegno a Fico con parole durissime, aprendo piuttosto a un profilo di centrodestra "moderato e liberale".

Sul fronte opposto, il centrodestra non ha ancora sciolto il nodo del candidato. Il nome più accreditato resta quello di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri in quota Fratelli d'Italia, che si è detto disponibile "se serve a vincere". In alternativa, alcuni spingono per la segretaria di Noi Moderati ed ex ministra Mara Carfagna, mentre nel novero delle ipotesi civiche continua a circolare quello di Giosy Romano, già commissario della Zes, stimata per il suo profilo amministrativo.

Altri nomi emersi nei giorni scorsi sono quelli del rettore della Federico II, Matteo Lorito, dell'ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e del leghista Gianpiero Zinzi, mentre il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha smentito la sua candidatura.

Dalla Costiera Amalfitana arriva l'appello dell'ex consigliere regionale Salvatore Gagliano, imprenditore alberghiero e storico esponente del centrodestra. Con una lettera aperta, ha invitato i leader della coalizione a rompere gli indugi e indicare subito il candidato: "Abbiamo dato al centrosinistra il tempo di trovare un accordo, ora non possiamo più perdere terreno. Serve un candidato condiviso, forte, e consiglieri motivati. Diversamente, il destino è già segnato".

 

(Foto: Maria Abate)

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10073109

Politica
Visita prenotata dopo 400 giorni in provincia di Salerno, Odierna (Fratelli d'Italia): "Negato il diritto alla cura"

Un'anziana di 83 anni, affetta da osteoporosi, ha ricevuto una prenotazione per una visita specialistica a oltre 400 giorni di distanza: "appuntamento al 2026". È la paradossale vicenda accaduta all'ospedale di Eboli, simbolo delle gravi criticità del sistema sanitario campano. "È una vergogna che la...

Detenuti nei cantieri dell'AV Napoli-Bari, Ferrante: "Un progetto di civiltà e responsabilità"

"Far crescere il Paese sul piano infrastrutturale significa anche sostenerne lo sviluppo sociale, abbattendo divari. Per questo mi compiaccio che un'opera emblematica del riscatto infrastrutturale del Mezzogiorno come la Napoli-Bari diventi anche simbolo di un'Italia che non lascia indietro nessuno e...

Sanità, Vietri (FdI): “Da De Luca attacco scomposto al Ministero della Salute per nascondere accordo sul figlio e Fico”

"L'ennesimo attacco scomposto del presidente De Luca contro il Ministero della Salute e contro Fratelli d'Italia è il segnale più evidente del nervosismo di un presidente ormai a fine corsa, che cerca capri espiatori per coprire il suo fallimento politico e amministrativo e deviare l'attenzione dall'accordo...

Sanità, Imma Vietri (FdI): “Ginecologia chiusa a Cava de' Tirreni, De Luca tace. Ora intervenga il direttore del Ruggi”

"Dopo dieci anni di governo regionale targato De Luca, con deleghe dirette alla Sanità, siamo ancora costretti a denunciare l'assenza totale di programmazione e l'abbandono di interi territori. Solo proclami, promesse non mantenute e nessuna risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini. La chiusura...

Sicurezza sulla Costiera Amalfitana: i sindaci chiedono i dossi sulla SS 163

La Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, guidata dal presidente Fortunato Della Monica, ha inoltrato una richiesta formale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'ANAS per l'installazione di dossi rallentatori lungo la SS 163 "Amalfitana", nei tratti a forte urbanizzazione. L'iniziativa...