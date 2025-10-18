Ultimo aggiornamento 12 minuti fa S. Luca evangelista

Politica

Regionali Campania 2025

Cirielli attacca Fico e Manfredi: “Hanno certificato il fallimento del centrosinistra su Napoli”

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, Edmondo Cirielli, critica duramente la presentazione del programma di Roberto Fico e del sindaco Manfredi: “Dieci anni di immobilismo, ora serve un cambio di rotta”. Promette sinergia istituzionale, sicurezza, sanità e trasporti: “Napoli tornerà ad essere una capitale anche per crescita e innovazione”.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 18 ottobre 2025 09:03:29

"Leggo che il sindaco Gaetano Manfredi e il candidato Roberto Fico oggi hanno presentato un libro dei sogni per Napoli, certificando di fatto che in dieci anni la Regione non ha fatto nulla per la città. Li ringrazio perché, assieme a De Luca che non perde occasione per attaccare i 5 stelle, sono i nostri migliori testimonial per dire ai campani che è tempo di cambiare". Lo dichiara, in una nota, Edmondo Cirielli, Vice Ministro agli Esteri e candidato presidente del centrodestra per la Regione Campania.
"Il mio legame con Napoli è speciale - continua Cirielli - qui ho frequentato la Scuola Militare Nunziatella. È arrivato il momento di ridarle il ruolo che merita, in Italia, nel Mediterraneo e nel mondo. Da subito attiveremo una sinergia istituzionale tra Regione, Comune e Governo per garantire sicurezza reale in tutte le zone della città, perché nessuna area di Napoli può restare fuori dal controllo della legalità. In parallelo, metteremo mano concretamente a sanità e trasporti, aumentando l'efficienza dei servizi. Con noi Napoli tornerà capitale, non solo per storia, bellezza e cultura, ma anche per crescita, lavoro e innovazione".

