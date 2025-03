Campania, Vietri (FdI): «De Luca re degli sprechi, altri 500 mila euro per propaganda elettorale»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 12 marzo 2025 14:51:06

"De Luca continua ad essere il re degli sprechi. Nelle ultime ore, infatti, ha deciso di spendere circa 500 mila euro di risorse pubbliche, per pagarsi la campagna elettorale in vista delle Regionali, pur sapendo che la sua ricandidatura per un terzo mandato non è affatto scontata". Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d'ItaliaImma Vietri. "Si tratta - come si apprende da organi di stampa - dell'ennesima campagna di comunicazione con cui la Regione Campania vuole pubblicizzare quanto sarebbe stato realizzato nel corso dell'ultimo quinquennio attraverso stampe, volantini, pieghevoli, brochure, opuscoli ma anche cartelloni pubblicitari. Il tutto coperto con fondi del bilancio dell'Ente regionale. Prepariamoci, dunque, a nuovi spot elettorali che racconteranno la ‘Campania delle meraviglie' di De Luca che non esiste, perche' quella reale la descrivono da anni tutti gli indicatori sociali ed economici nazionali, che vedono la nostra regione agli ultimi posti, ad esempio, per qualità della vita, sanità e trasporti. Insomma, De Luca non trova mai le risorse necessarie per risolvere i problemi della Campania, mentre per alimentare la sua propaganda elettorale invece si. Sono certa - conclude Vietri - che gli organi di controllo amministrativi e contabili, coinvolgendo tutte le Autorità preposte, faranno luce su questo ennesimo sperpero di risorse pubbliche da parte della Regione Campania".