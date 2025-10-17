Campania, Iannone (FdI): “De Luca ha perso la faccia con l’accordo con Fico”

Tu sei qui: PoliticaCampania, Iannone (FdI): “De Luca ha perso la faccia con l’accordo con Fico”
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 17 ottobre 2025 17:15:30
"L'ormai ex presidente della Regione Campania accusa Fratelli d'Italia di avere la faccia di bronzo, proprio lui che la faccia l'ha completamente persa dopo aver fatto l'accordo con Fico. La verità è che questo accordo è sfaldato sin dalla sua base e Fico non è un candidato presentabile, con buona pace di De Luca. Al contrario il consenso nei confronti di Cirielli sta crescendo giorno dopo giorno, soprattutto grazie alla sua autorevolezza e determinazione che sempre più gli viene riconosciuta dalla pubblica opinione. In quanto alla sanità, proprio De Luca farebbe bene a tacere ma capiamo che è costretto a fare il motivatore del moscio Fico. Ha governato per dieci anni e la sanità campana è al disastro: i peggiori per il dato dell'emigrazione sanitaria, le liste d'attesa infinite, la rete dell'emergenza urgenza al collasso, i primari elettorali che curano i suoi interessi politici invece della salute dei Campani. Quello che ha trovato era meglio di quello che lascia".
Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e commissario di FdI in Campania.
