Campania, Iannone (FdI): “De Luca ha perso la faccia con l’accordo con Fico”

Ultimo aggiornamento 34 minuti fa S. Ignazio d'Antiochia

Date rapide

Oggi: 17 ottobre

Ieri: 16 ottobre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Il gusto del Natale firmato Sal De Riso è già in preordine con le spese di spedizione gratisHotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: PoliticaCampania, Iannone (FdI): “De Luca ha perso la faccia con l’accordo con Fico”

Franco Lanzieri Medicina Estetica nuova RidermalizzazioneCasa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Pietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaProvoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Palazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il portoCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoFrai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolore

Politica

Il senatore di Fratelli d’Italia attacca il presidente della Regione e boccia l’intesa con l’ex presidente della Camera

Campania, Iannone (FdI): “De Luca ha perso la faccia con l’accordo con Fico”

Dura presa di posizione del senatore Antonio Iannone (FdI), che definisce “sfaldato alla base” l'accordo politico tra De Luca e Roberto Fico in vista delle prossime regionali. “La sanità campana è al disastro dopo dieci anni di governo De Luca – attacca – mentre cresce il consenso attorno a Cirielli, figura autorevole e determinata”.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 17 ottobre 2025 17:15:30

"L'ormai ex presidente della Regione Campania accusa Fratelli d'Italia di avere la faccia di bronzo, proprio lui che la faccia l'ha completamente persa dopo aver fatto l'accordo con Fico. La verità è che questo accordo è sfaldato sin dalla sua base e Fico non è un candidato presentabile, con buona pace di De Luca. Al contrario il consenso nei confronti di Cirielli sta crescendo giorno dopo giorno, soprattutto grazie alla sua autorevolezza e determinazione che sempre più gli viene riconosciuta dalla pubblica opinione. In quanto alla sanità, proprio De Luca farebbe bene a tacere ma capiamo che è costretto a fare il motivatore del moscio Fico. Ha governato per dieci anni e la sanità campana è al disastro: i peggiori per il dato dell'emigrazione sanitaria, le liste d'attesa infinite, la rete dell'emergenza urgenza al collasso, i primari elettorali che curano i suoi interessi politici invece della salute dei Campani. Quello che ha trovato era meglio di quello che lascia".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e commissario di FdI in Campania.

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10541106