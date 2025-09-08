Campania, Ferrante (Fi): "Ufficiale candidatura Fico. Centrosinistra condanna regione a deleterio immobilismo"

Tu sei qui: PoliticaCampania, Ferrante (Fi): "Ufficiale candidatura Fico. Centrosinistra condanna regione a deleterio immobilismo"
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 8 settembre 2025 08:00:47
"È ormai ufficiale. Il candidato del campo largo in Campania sarà Roberto Fico. Solo l'altro ieri il governatore uscente Vincenzo De Luca aveva bocciato il reddito di cittadinanza (ed annessi navigator) e promosso il termovalorizzatore di Acerra. Prime avvisaglie, dunque, di uno schieramento che, ove mai dovesse prevalere, tra veti e liti condannerebbe la nostra regione, nella migliore delle ipotesi, al più deleterio immobilismo quando invece la stessa ha bisogno di correre, di puntare su serie politiche di sviluppo sociale, di crescita infrastrutturale e di miglioramento nella qualità del servizio sanitario. Il centrodestra, che si appresta a scegliere il candidato migliore per vincere e poi governare, può e deve scongiurare la nefasta ipotesi di una vittoria di una sinistra divisa, anti sviluppo e dannosa per il futuro della nostra comunità". Lo dichiara Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al MIT e deputato di Forza Italia.
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi
Apple
|
Per dispositivi
Android
rank: 10331109