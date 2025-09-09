Ultimo aggiornamento 5 secondi fa S. Doroteo martire

Politica

La senatrice M5s commenta la candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione

Campania, Bilotti (M5s): «Con Fico per una Regione dove nessuno resti indietro»

La parlamentare salernitana sottolinea i valori di «coerenza, visione e passione» che contraddistinguono Fico e ribadisce l’impegno del Movimento 5 Stelle per i più fragili, le aree interne e i diritti di chi non ha voce.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 9 settembre 2025 08:50:50

«All'ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico a presidente della Regione Campania ho scelto di racchiudere in tre parole le doti che lo contraddistinguono: coerenza, visione e passione. Dopo aver partecipato all'incontro a Napoli, alla presenza del nostro presidente Giuseppe Conte, e dopo aver ascoltato le parole di Roberto, sono ancora più convinta che siano proprio questi i suoi tratti distintivi». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti. «Dopo l'evento di domenica scorsa - prosegue la parlamentare salernitana - mi porto dentro quel senso profondo di un impegno che parte dal basso, da chi non ha voce. Roberto Fico ha rimarcato la necessità che al centro vi siano il diritto di essere curati, i disabili, chi ha malattie mentali, le aree interne, chi non ce la fa. Quel "nessuno deve rimanere indietro" non è uno slogan, ma una bussola che non abbiamo mai smesso di seguire». «Abbiamo sempre saputo, e lo abbiamo provato sulla nostra pelle, quanto sia difficile questo percorso. Ma, proprio questa consapevolezza rappresenta, oggi, un valore aggiunto per il nostro impegno», evidenzia Bilotti, che conclude: «Sono convinta che, al fianco di Roberto Fico, scriveremo una storia fatta di ascolto, giustizia sociale e coraggio».

