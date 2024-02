AV/AC Napoli-Bari, sottosegretario Ferrante in visita a Grottaminarda: «Il sud prende velocità»

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 13 febbraio 2024 12:56:23

Questa mattina, 13 febbraio, accompagnato dal Commissario straordinario Ing. Roberto Pagone e dal Direttore Investimenti Area Campania, Sardegna ed Adriatica RFI Ing. Ciro Napoli, il Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante si è recato in visita presso l'area di cantiere ‘Galleria Grottaminarda', che interessa il lotto ‘Apice-Hirpinia' dell'AV/AC Napoli-Bari.

«La mia presenza sulle aree di cantiere segue il recente avvio dello scavo meccanizzato della galleria, che testimonia il progredire dei lavori non solo sullo specifico lotto, bensì sull'intera tratta su cui registriamo un omogeneo stato di avanzamento nella realizzazione delle opere», ha dichiarato l'Onorevole, che ieri è stato al cantiere di Sicignano degli Alburni per l'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

«Infatti, tutti i sette lotti che compongono l'opera - che seguo in prima persona anche in virtù della delega al coordinamento tecnico-funzionale delle opere commissariate di cui sono titolare al MIT - sono in fase realizzativa, con ciò attestando la priorità che la stessa linea riveste nello scenario dei collegamenti nazionali e transeuropei. Nel quadro di tutte le opere prioritarie per la crescita del Paese, la Napoli-Bari rappresenta infatti una di quelle previste dal PNRR più avanzate; motivo per il quale il Governo segue con massima attenzione ogni passaggio sostanziale dell'iter realizzativo», ha aggiunto.

Il prossimo step è previsto per il mese di giugno con l'avvio dello scavo meccanizzato della galleria Rocchetta, «che segnerà un ulteriore passo avanti lungo il percorso di completamento di questa opera essenziale per il nostro Sud».

