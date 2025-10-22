Antisemitismo, Vietri (FdI): "Alleanza Verdi e Sinistra e Fico si dissocino dalle parole attribuite a Fatayer"

Tu sei qui: PoliticaAntisemitismo, Vietri (FdI): "Alleanza Verdi e Sinistra e Fico si dissocino dalle parole attribuite a Fatayer"
"Alleanza Verdi e Sinistra e il candidato presidente del centrosinistra Roberto Fico prendano le distanze da quanto emerso oggi in merito a gravi contenuti antisemiti che sarebbero stati pubblicati sui social e ricondotti a Souzan Fatayer, candidata alle regionali in Campania.
Se le informazioni riportate dal quotidiano 'Il Tempo' dovessero trovare conferma, ci troveremmo davanti a dichiarazioni di una violenza e di una pericolosità assolutamente inaccettabili. Sono parole deliranti contro il popolo ebraico, incompatibili con i principi di una società democratica e civile".
Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d'Italia Imma Vietri.
"Chi si candida a rappresentare i cittadini nelle istituzioni non può aver espresso - né tollerare nel proprio contesto politico - simili posizioni cariche di odio e discriminazione. Avs ha il dovere politico e morale di prendere posizione in modo chiaro e inequivocabile: verifichi subito i contenuti attribuiti alla candidata e agisca con la dovuta fermezza.
E Roberto Fico, che guida la loro coalizione in Campania, non può restare in silenzio: è indispensabile che si dissoci pubblicamente e che chiarisca se ritiene accettabile avere in squadra chi, anche solo in passato, si è reso protagonista di simili uscite.
Non si può invocare l'antifascismo a giorni alterni e poi tacere sull'antisemitismo, quando emerge nel proprio campo. Ci auguriamo che non ci sia alcuna ambiguità o tentativo di minimizzazione: su questi temi la responsabilità politica è totale e immediata", conclude Vietri.
