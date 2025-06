Matteo Bassetti in Costiera Amalfitana: «Talmente bella da rivaleggiare con la Liguria»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 23 giugno 2025 15:59:38

"È talmente bella la Costiera Amalfitana che è quasi più bella della Liguria... scherzo ovviamente... l'Italia è tutta meravigliosa e non si possono fare paragoni!! Viva l'Italia". Con queste parole, piene di entusiasmo e affetto per il nostro Paese, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova e volto noto della divulgazione medico-scientifica, ha condiviso sui social un momento della sua vacanza in Costiera Amalfitana.

In compagnia della moglie, Bassetti ha scelto uno degli angoli più affascinanti del Sud Italia per una pausa di relax tra mare cristallino e panorami da sogno. Dopo una prima tappa a Vietri sul Mare, celebre per le sue ceramiche artistiche e l'atmosfera sospesa tra arte e natura, la coppia ha proseguito il viaggio via mare verso Conca dei Marini, dove ha potuto concedersi un bagno rigenerante nelle acque limpide della costa.

A proposito di tuffi, è diventato virale il video pubblicato di recente dallo stesso infettivologo, in cui risponde a una delle domande più frequenti dell'estate: "Si può fare il bagno dopo mangiato?". La risposta è chiara: «Questo scrupolo non è basato su nessuna evidenza scientifica».

Bassetti ha sottolineato che è buona norma evitare il bagno nelle ore più calde, ma che il legame tra digestione e rischio di annegamento è del tutto infondato. «Non è vero che tutto il sangue vada allo stomaco allontanandosi da altre parti del corpo. Se andiamo in mare o in piscina, il rischio reale di affondare non esiste. Fondamentalmente, bagnatevi pure - ha spiegato - è chiaro però che questo è possibile dopo un pasto leggero. Meglio non farsi il bagno dopo un'abbuffata».