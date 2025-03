Le chiacchiere di Carnevale tra tradizione e lusso: il caso Massari e i prezzi in Campania

Inserito da (Admin), domenica 2 marzo 2025 09:42:59

Le chiacchiere di Carnevale rappresentano una delle tradizioni dolciarie più antiche e amate d'Italia. Conosciute con nomi diversi in base alla regione - frappe, bugie, cenci, crostoli – hanno origini che risalgono all’Antica Roma, dove venivano preparate durante i Saturnali con il nome di frictilia. Si tratta di sottili sfoglie di pasta, croccanti e leggere, solitamente fritte e spolverate con zucchero a velo.

Il dolce, simbolo di abbondanza prima della Quaresima, è ancora oggi protagonista delle tavole italiane durante il Carnevale. Tuttavia, quest’anno a far parlare di sé non è stata solo la loro bontà, ma anche il loro costo. Il rinomato pasticciere Iginio Massari ha messo in vendita le sue chiacchiere al prezzo di 100 euro al kg, generando un acceso dibattito tra appassionati e addetti ai lavori.

Secondo Massari, il prezzo è giustificato dall'elevata qualità degli ingredienti e dal procedimento meticoloso che garantisce un prodotto impeccabile. "Le nostre chiacchiere sono leggere, salutari e perfette, con uno spessore di appena 2 mm e fritte in olio di alta qualità sostituito ogni due ore", ha spiegato il maestro. Tuttavia, le reazioni non si sono fatte attendere: da chi considera il prezzo un'esagerazione a chi lo interpreta come una strategia di marketing.

La qualità e il prezzo delle chiacchiere in Campania

Se in alcune pasticcerie d'élite il prezzo delle chiacchiere può salire alle stelle, in Campania – una delle regioni con la più alta tradizione dolciaria – il costo è decisamente più accessibile. Qui, nelle migliori pasticcerie artigianali, si possono acquistare a un prezzo che varia dai 20 ai 40 euro al kg, garantendo una qualità di assoluta eccellenza.

Inoltre, la creatività campana ha reso le chiacchiere ancora più golose: spesso vengono servite con creme al liquore, cioccolato o al caffè, aggiungendo un ulteriore strato di gusto alla tradizione. Che siano semplici o arricchite, le chiacchiere restano uno dei simboli irrinunciabili del Carnevale.

La ricetta delle chiacchiere di Iginio Massari

Per chi desidera cimentarsi nella preparazione casalinga di chiacchiere di altissima qualità, ecco la ricetta del maestro Iginio Massari:

Ingredienti:

500 g di farina 00

60 g di zucchero

60 g di burro

175 g di uova intere

50 g di Marsala

1 bacca di vaniglia

1 pizzico di sale

Olio di arachidi per friggere

Zucchero a velo per la decorazione

Preparazione:

Impastare tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. Avvolgere l’impasto nella pellicola e lasciarlo riposare per almeno un’ora. Stendere la pasta in una sfoglia sottilissima (circa 2 mm di spessore). Tagliare delle strisce rettangolari e praticare un’incisione centrale. Friggere le chiacchiere in abbondante olio caldo a 175°C fino a doratura. Scolarle su carta assorbente e spolverare con zucchero a velo.

Croccanti, leggere e irresistibili, le chiacchiere restano un dolce che attraversa il tempo, unendo tradizione e innovazione, tra la semplicità delle preparazioni casalinghe e l’eccellenza delle pasticcerie più rinomate.

Foto: Pasticceria Gambardella Minori