Il rapper cubano Osmani García in Costiera Amalfitana prima del concerto in Sicilia

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 29 luglio 2025 18:59:40

Una pausa d'amore e relax per Osmani García González Kats, noto rapper e cantante cubano, che ha scelto Positano come meta per le sue vacanze estive insieme alla moglie Laura. Un soggiorno romantico tra i colori e i profumi della Costiera Amalfitana, prima di ripartire con il suo Europe Summer Tour.

Dopo aver celebrato il quinto anniversario di matrimonio a febbraio con un viaggio in Giappone, la coppia ha optato per l'Italia per questa estate 2025. Tra una passeggiata nei vicoli e momenti di svago, non sono mancati lo shopping nelle rinomate boutique Luisa Positano e Antica Sartoria, un pranzo con vista e cena tipica al ristorante Il Ritrovo, caffè al suggestivo Bar Collina e un tour panoramico in auto d'epoca con Positano Sweet Life.

La vacanza ha incluso anche una tappa ad Amalfi, dove Osmani e Laura hanno gustato un sorbetto al limone alla Royal Gelato, immergendosi pienamente nello spirito autentico della Costiera.

Osmani García, che ha fatto ballare il mondo con hit come "El Taxi", vanta una lunga carriera iniziata negli anni '90 e arricchita da collaborazioni importanti. Oggi continua a esibirsi in tour con brani di successo come "Flotando".

Il prossimo appuntamento con i fan italiani sarà giovedì 31 luglio a Pozzallo, in provincia di Ragusa, per l'unica tappa siciliana del suo tour estivo.