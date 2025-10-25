Campania, allerta meteo gialla per temporali: rischio idrogeologico fino a domenica sera

Ultimo aggiornamento 2 ore fa S. Bonifacio I papa

Date rapide

Oggi: 25 ottobre

Ieri: 24 ottobre

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Il gusto del Natale firmato Sal De Riso è già in preordine con le spese di spedizione gratisHotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: Notizie, LifestyleCampania, allerta meteo gialla per temporali: rischio idrogeologico fino a domenica sera

La Voce di Hind Rajab

Franco Lanzieri Medicina Estetica nuova RidermalizzazioneCasa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Pietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaProvoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Palazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il portoCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoFrai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolore

Notizie, Lifestyle

Campania, allerta meteo gialla per temporali: rischio idrogeologico fino a domenica sera

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 25 ottobre 2025 17:50:53

Amalfi Boats Costiera Amalfitana, Charter, Noleggio imbarcazioni, Luxury Boats, Positano, Li Galli, Capri, Escursioni

 

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle ore 20 di sabato 25 ottobre fino alle ore 20 di domenica 26 ottobre, su tutto il territorio regionale.

Amalfi Charter, prenota la tua escursione via mare in Costiera Amalfitana

 

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale Regionale, nelle prossime ore sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare localmente intense.

 

Il bollettino richiama l'attenzione sul rischio idrogeologico connesso a questo tipo di fenomeni. Tra le principali criticità segnalate figurano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, nonché caduta di massi e frane in aree particolarmente vulnerabili.

 

La Protezione Civile invita i Comuni a attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in atto tutte le misure, sia strutturali che non strutturali, necessarie a prevenire, contrastare e mitigare gli effetti dei temporali previsti. Si raccomanda inoltre di monitorare il territorio e di garantire la manutenzione del verde pubblico per evitare situazioni di pericolo.

 

Si consiglia ai cittadini di prestare massima attenzione durante gli spostamenti, evitare sottopassi e zone particolarmente esposte al rischio di allagamento, e di seguire gli aggiornamenti diffusi dagli enti ufficiali.

 

(Foto: Maria Abate)

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10133107