Campania, allerta meteo gialla per temporali: rischio idrogeologico fino a domenica sera

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 25 ottobre 2025 17:50:53

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle ore 20 di sabato 25 ottobre fino alle ore 20 di domenica 26 ottobre, su tutto il territorio regionale.

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale Regionale, nelle prossime ore sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare localmente intense.

Il bollettino richiama l'attenzione sul rischio idrogeologico connesso a questo tipo di fenomeni. Tra le principali criticità segnalate figurano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque sulle sedi stradali, nonché caduta di massi e frane in aree particolarmente vulnerabili.

La Protezione Civile invita i Comuni a attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in atto tutte le misure, sia strutturali che non strutturali, necessarie a prevenire, contrastare e mitigare gli effetti dei temporali previsti. Si raccomanda inoltre di monitorare il territorio e di garantire la manutenzione del verde pubblico per evitare situazioni di pericolo.

Si consiglia ai cittadini di prestare massima attenzione durante gli spostamenti, evitare sottopassi e zone particolarmente esposte al rischio di allagamento, e di seguire gli aggiornamenti diffusi dagli enti ufficiali.

(Foto: Maria Abate)