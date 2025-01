Maiori piange la morte di Patrizia Capone, vittima di un tragico incidente a Baden-Baden

Inserito da (Admin), sabato 11 gennaio 2025 17:42:50

La città di Maiori piange la prematura morte di Patrizia Capone, vittima di un tragico incidente avvenuto a Baden-Baden, in Germania, ieri mattina, venerdì 10 gennaio.

La donna, 54 anni, stava attraversando la Bahnhofstrasse quando è stata investita da un camion. Nonostante l'intervento dei soccorritori, Patrizia è deceduta sul posto, lasciando la sua famiglia e i suoi amici devastati dal dolore.

Patrizia era molto conosciuta e amata a Maiori, dove la sua perdita ha suscitato incredulità e sgomento. La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro sui social, dove amici e conoscenti stanno esprimendo il loro cordoglio.

Tra i messaggi lasciati, si leggono parole di affetto e dolore: "Carissima Patrizia, un destino crudele ti ha strappato agli affetti tuoi più cari. Un abbraccio forte ai tuoi familiari, cui vanno le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace" e "Sentite condoglianze, buon viaggio cara, ci rivediamo in paradiso." Altri amici non nascondono la propria tristezza, scrivendo: "Non ho parole, Patty ❤️" e "Mi sta passando in mente tutta la spensieratezza vissuta con te... Patri', mi hai frantumato il cuore ❤️."

La redazione di Maiori News e de Il Vescovado esprimono le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Capone e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Patrizia. In questo momento di dolore, siamo vicini ai suoi cari e alla comunità di Maiori, che perde una persona speciale, il cui ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi l'ha amata.

