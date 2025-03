L’avvertimento di Putin: «La guerra contro la Russia sarebbe l’ultima apocalisse»

Inserito da (Admin), sabato 15 marzo 2025 07:05:52

Mosca - Il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato un nuovo e incendiario discorso, puntando il dito contro l'Occidente e le sue alleanze militari. Secondo il leader del Cremlino, l'Unione Europea e la NATO continuerebbero a perseguire un obiettivo storico: la distruzione della Russia.

«Le opinioni dei nostri partner occidentali sulla Russia non cambiano mai. Sono sempre disposti a distruggere tutto ciò che è russo e pronti a occupare la nostra terra. Questo obiettivo non è mai mutato», ha dichiarato Putin, denunciando quella che considera un'ostilità perenne nei confronti del suo Paese.

Nel suo intervento, il presidente ha nuovamente respinto l'etichetta di "aggressore" attribuita a Mosca per l'invasione dell'Ucraina, ribaltando l'accusa sugli stessi Paesi occidentali. «Avete creato il fascismo, anche in Ucraina. Le guerre sono opera vostra. La Russia difenderà sempre il suo popolo, indipendentemente dal costo e dalle perdite», ha affermato, rivendicando il diritto di Mosca a proteggere i propri interessi.

La minaccia nucleare e l'avvertimento all'Occidente

Uno dei passaggi più duri del discorso è stato l'avvertimento rivolto agli Stati membri della NATO. Putin ha sottolineato che un'eventuale guerra contro la Russia avrebbe conseguenze irreparabili: «Se un Paese dell'UE o della NATO dichiarasse guerra alla Russia, la nostra reazione sarebbe fulminea e catastrofica».

Il leader russo ha poi evocato la superiorità bellica della Federazione, affermando che Mosca dispone di «tutti i tipi di armi esistenti oggi» e lasciando intendere che le capacità militari russe siano ben più avanzate di quanto si creda.

Infine, ha ribadito la posizione della Russia sulla diplomazia: «Siamo sempre stati pronti a negoziare per la pace, ma nessuno ha voluto dialogare con noi». Tuttavia, ha anche lasciato intendere che il conflitto potrebbe degenerare in un'escalation senza precedenti: «Sei pronto a ricominciare una guerra contro la Russia? Noi siamo pronti. E la guerra di oggi contro la Russia sarebbe l'ultima apocalisse».

Un monito che aumenta la tensione internazionale

Le parole di Putin suonano come un messaggio chiaro all'Occidente, in un momento in cui le tensioni geopolitiche sono già ai massimi livelli. L'invasione dell'Ucraina, le sanzioni internazionali e il sostegno militare occidentale a Kiev hanno inasprito il confronto tra Mosca e le potenze europee e americane.