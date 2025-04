Ue: possibile incontro tra Ursula von der Leyen e Donald Trump a Roma durante i funerali del Papa

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 24 aprile 2025 15:43:49

Potrebbe esserci spazio per un incontro tra Europa e Stati Uniti a Roma, in occasione dei funerali di Papa Francesco. A confermare l'ipotesi è stata Paula Pinho, portavoce della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante un briefing con la stampa: "Stiamo valutando la possibilità di incontrarci, anche se al momento non c'è nulla di confermato", ha dichiarato rispondendo a una domanda sull'eventualità di un colloquio tra la leader europea e il presidente statunitense Donald Trump.

Von der Leyen sarà presente nella capitale italiana nei prossimi giorni, e come ha ribadito la portavoce, "l'obiettivo principale del viaggio è davvero il funerale di Papa Francesco". Tuttavia, ha aggiunto Pinho, "se si presenteranno altre opportunità, a margine del funerale, allora saranno ovviamente d'aiuto", lasciando intendere che eventuali colloqui potrebbero essere sfruttati per riaprire il dialogo su temi chiave come i dazi commerciali e i rapporti transatlantici.

L'apertura europea arriva a poche ore dalle dichiarazioni dello stesso Trump, che dalla Casa Bianca ha confermato la sua partecipazione alla cerimonia funebre e la presenza in agenda di "diversi incontri" durante il soggiorno a Roma. "Sì, certo. Ho molti incontri in programma", ha affermato il presidente Usa parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, senza però specificare con chi. Trump ha anticipato che la delegazione americana sarà composta da più persone, oltre a lui e alla moglie Melania, e ha definito il funerale "una cerimonia bellissima".

Le prossime ore potrebbero dunque rivelarsi decisive per comprendere se, oltre all'aspetto solenne e religioso dell'evento, la visita romana dei leader mondiali possa offrire anche l'occasione per un nuovo confronto politico internazionale, in un momento cruciale per le relazioni tra Bruxelles e Washington.

(Foto: Europarl)