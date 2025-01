Hmpv, il virus simile al Covid che preoccupa la Cina

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 7 gennaio 2025 18:01:59

A cinque anni dalla pandemia di Covid-19, la Cina affronta un'altra emergenza sanitaria legata a un virus respiratorio che sta mettendo in difficoltà il sistema sanitario di alcune città. Si tratta dell'Hmpv, il Metapneumovirus umano, un virus respiratorio della famiglia Paramyxoviridae, già noto dal 2001.

Pur provocando sintomi simili a quelli dell'influenza e del raffreddore - febbre, tosse, difficoltà respiratorie - il virus può portare a complicazioni più gravi come bronchiti e polmoniti, soprattutto nei bambini, negli anziani e nelle persone con sistema immunitario compromesso.

"Non siamo di fronte a una minaccia nuova, ma a un nemico già conosciuto - spiega al FattoQuotidiano.it il professor Roberto Cauda, docente di Malattie Infettive dell'Università Cattolica e dell'Università Campus Bio-Medico -. A differenza del SARS-CoV-2, abbiamo maggiori informazioni e strumenti per monitorarlo. Tuttavia, la situazione richiede attenzione, soprattutto per le categorie più fragili".

L'Hmpv si diffonde attraverso goccioline respiratorie e superfici contaminate. Le modalità di trasmissione ricordano quelle del Covid-19, così come il coinvolgimento dell'apparato respiratorio. Nonostante le similitudini, nella maggior parte dei casi l'infezione è benigna.

In Italia, un gruppo di ricerca coordinato da Francesco Branda del Campus Bio-Medico di Roma ha recentemente inviato a The Lancet Infectious Diseases un articolo che analizza l'incidenza crescente del virus. I dati, raccolti dall'Istituto Superiore di Sanità, confermano una presenza significativa del virus a partire dalle stagioni influenzali 2022-2023.

Ad oggi, non esistono trattamenti antivirali specifici per l'Hmpv, ma i sintomi possono essere gestiti efficacemente nella maggior parte dei casi.