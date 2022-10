La campagna di promozione della buona alimentazione "Fruit & Salad school games" arriva anche in Campania

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 25 ottobre 2022 08:07:29

Dopo il successo riscosso durante le tappe pugliesi, Fruit & Salad School Games giunge in Campania. L'importante campagna di promozione della buona alimentazione nelle scuole medie e superiori ha ottenuto un soddisfacente risultato nelle tappe inaugurali di questa quarta edizione, in quanto studenti e docenti hanno partecipato alle attività proposte in maniera particolarmente entusiasta. I piccoli partecipanti hanno portato al termine nel migliore dei modi i giochi comprensivi di esercizi fisici e i quiz composti da domande inerenti alla sana alimentazione. Ad aggiudicarsi il trofeo previsto per la vittoria di tappa è stata la classe che ha totalizzato il miglior punteggio durante queste attività.

Ora la carovana dell'evento si trasferisce in Campania e a tal proposito Vincenzo Di Massa e Gennaro Velardo, rispettivamente Presidente e Direttore di AOA, una delle organizzazioni di produttori campane promotrici del progetto, hanno spiegato che le ragioni della loro presenza in progetti come Fruit & Salad School Games sono legate alla circostanza che essi consentono di proporre ai ragazzi attività interessanti e giochi divertenti che favoriscono un approccio più incisivo alla sana alimentazione, un compito che ad oggi risulta particolarmente arduo poiché essi tendono a preferire cibo spazzatura. In virtù di ciò, i vertici di AOA hanno sottolineato l'importanza fornire al termine di ogni tappa un esempio concreto della bontà dei prodotti della nostra terra, con una degustazione di ottima ortofrutta fresca, affinché i bambini constatino che anche alimenti sani e freschi possono essere buoni da gustare.

Le tappe campane saranno sette e avranno inizio oggi, martedì 25 ottobre, dall'I.C. Anardi di Scafati (SA), per poi proseguire con il calendario seguente: mercoledì 26 ottobre I.C. Tasso di Salerno (SA), giovedì 27 ottobre I.C. Tommaso Anardi di Scafati (SA), venerdì 28 ottobre I.C. A. Gatto di Battipaglia (SA), giovedì 3 Novembre I.C. Salvemini di Battipaglia (SA) e in conclusione venerdì 4 novembre I.C. Marconi di Battipaglia (SA).