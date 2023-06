Cetara rappresenta la Costa d’Amalfi e la Campania a “Una Boccata d’Arte”: 25 giugno la presentazione

Il Forum dei Giovani di Amalfi ha pensato di proporre una piccola festa in spiaggia di inizio estate, che avrà luogo domenica 25 Giugno a partire dalle ore 20.00 presso il Lido delle Sirene. Si tratta di un piccolo momento di festa in spiaggia, che sigilli l'inizio dell'estate 2023 e che si propone non...