La Costa d'Amalfi celebra il suo “Oscar del Turismo” e presenta i dati della stagione 2025

Dopo essere stata incoronata "Destinazione più amata dai visitatori stranieri in Italia" al TTG di Rimini, la Costa d'Amalfi torna a festeggiare il successo con un appuntamento dedicato alla riflessione e alla valorizzazione del territorio.

L'appuntamento è fissato per Martedì 28 ottobre 2025, ore 10.30, al Centro Culturale "Ing. Andrea Pane" di Praiano.

L'evento, promosso dal Distretto Turistico Costa d'Amalfi, rappresenta un'occasione per raccontare i risultati che hanno portato al prestigioso riconoscimento e per presentare i dati della stagione turistica 2025, contraddistinta da un incremento dell'attrattività internazionale e da un approccio sempre più sostenibile e digitale alla gestione della destinazione.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Annamaria Caso, sindaca di Praiano, e di Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania.

Seguiranno gli interventi di approfondimento a cura di Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d'Amalfi, che illustrerà "L'approccio data-driven nella gestione della destinazione: consapevolezza, sostenibilità, sviluppo", e di Mario Romanelli, Sales Director di The Data Travel Appeal Company, che presenterà il premio "Italia Destinazione Digitale 2025" e i trend che stanno ridisegnando il turismo del futuro.

Nel corso dell'incontro verranno consegnati, per la prima volta, i "Destination Amalfi Coast Award", riconoscimenti dedicati alle realtà del territorio che si sono distinte per la migliore reputazione digitale e per la capacità di rappresentare al meglio l'autenticità e l'eccellenza dell'accoglienza in Costiera.

A moderare l'incontro sarà Susy Pepe, responsabile della comunicazione del Distretto Turistico Costa d'Amalfi.