La Costa d'Amalfi celebra il suo “Oscar del Turismo” e presenta i dati della stagione 2025

Tu sei qui: Economia e TurismoLa Costa d'Amalfi celebra il suo “Oscar del Turismo” e presenta i dati della stagione 2025
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 25 ottobre 2025 09:57:55
Dopo essere stata incoronata "Destinazione più amata dai visitatori stranieri in Italia" al TTG di Rimini, la Costa d'Amalfi torna a festeggiare il successo con un appuntamento dedicato alla riflessione e alla valorizzazione del territorio.
L'appuntamento è fissato per Martedì 28 ottobre 2025, ore 10.30, al Centro Culturale "Ing. Andrea Pane" di Praiano.
L'evento, promosso dal Distretto Turistico Costa d'Amalfi, rappresenta un'occasione per raccontare i risultati che hanno portato al prestigioso riconoscimento e per presentare i dati della stagione turistica 2025, contraddistinta da un incremento dell'attrattività internazionale e da un approccio sempre più sostenibile e digitale alla gestione della destinazione.
La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Annamaria Caso, sindaca di Praiano, e di Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania.
Seguiranno gli interventi di approfondimento a cura di Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d'Amalfi, che illustrerà "L'approccio data-driven nella gestione della destinazione: consapevolezza, sostenibilità, sviluppo", e di Mario Romanelli, Sales Director di The Data Travel Appeal Company, che presenterà il premio "Italia Destinazione Digitale 2025" e i trend che stanno ridisegnando il turismo del futuro.
Nel corso dell'incontro verranno consegnati, per la prima volta, i "Destination Amalfi Coast Award", riconoscimenti dedicati alle realtà del territorio che si sono distinte per la migliore reputazione digitale e per la capacità di rappresentare al meglio l'autenticità e l'eccellenza dell'accoglienza in Costiera.
A moderare l'incontro sarà Susy Pepe, responsabile della comunicazione del Distretto Turistico Costa d'Amalfi.
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi
Apple
|
Per dispositivi
Android
rank: 10142104