L'aeroporto di Napoli è il secondo d'Italia: lo stabilisce uno studio di ParkVia

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 20 gennaio 2023 14:28:01

Uno studio di ParkVia Italia ha rivelato che, considerando fattori come il numero di voli di linea e destinazioni giornaliere, la presenza di lounge, fast track, Wi-Fi e parcheggio coperto, la distanza dal centro cittadino e il punteggio di recensioni su Google, quello di Napoli è un aeroporto di prima classe.

E non solo: Capodichino occupa il secondo posto nazionale su trentatré aeroporti, superando anche Milano Malpensa (al terzo posto), ed è preceduto soltanto da Roma Fiumicino.

Negli ultimi 10 anni, l'aeroporto di Napoli-Capodichino ha visto una significativa espansione delle tratte e delle compagnie aeree disponibili, generando una maggiore affluenza di passeggeri.

L'aeroporto di Napoli-Capodichino, inoltre, è sempre più al passo con i tempi, essendo il primo aeroporto d'Italia ad utilizzare bus elettrici e offrendo anche l'opzione di un capsule hotel per i passeggeri in transito che devono prendere voli molto presto la mattina e vogliono evitare di spendere troppo in un hotel tradizionale.