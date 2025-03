Il San Pietro di Positano inaugura la sua boutique: il lusso artigianale si fa spazio tra moda e design

Inserito da (Admin), martedì 25 marzo 2025 19:16:23

Positano - In occasione del suo 55° anniversario, Il San Pietro di Positano, icona dell’ospitalità di lusso sulla Costiera Amalfitana, celebra l'eccellenza artigiana italiana con l'apertura di una esclusiva boutique interna.

Ad informarci sono proprio le pagine social dell'albergo positanese, simbolo di charme ed eleganza italiana in tutto il mondo

Uno spazio raffinato e colorato, pensato e realizzato in modo sartoriale fin nei minimi dettagli, dove sarà possibile acquistare capi e accessori "Made in Italy", selezionati per raccontare l'anima autentica del Mediterraneo.

L'annuncio anticipa la riapertura ufficiale dell'albergo prevista per il prossimo 1 aprile. A partire da questa data, gli ospiti potranno godere dell'accoglienza firmata "il San Pietro" e vivere l'incanto di uno dei panorami più belli almondo, portando con sé un ricordo griffato e scegliendo tra una collezione esclusiva di prodotti artigianali, espressione del gusto, dello stile e della qualità italiana.

La "Boutique" rappresenta una nuova tappa nell’evoluzione dell’hotel, da sempre attento a unire tradizione e innovazione, restando fedele al sogno che fu di zio Carlino.

Colori vivaci, materiali pregiati e un design che richiama le geometrie della Divina, completano l’esperienza di una dimora che continua a rinnovarsi, senza perdere il legame con le sue radici.

Con l'avvio della stagione 2025, il San Pietro si prepara dunque a offrire un soggiorno ancora più immersivo, dove ogni dettaglio racconta la bellezza senza tempo di Positano.