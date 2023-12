Il fascino dei mercatini natalizi in Italia: secondo Coldiretti-Ixe' c’è un ritorno allo shopping tradizionale

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 9 dicembre 2023 14:14:08

Quest'anno, ben ventotto milioni di italiani stanno vivendo l'emozione dello shopping natalizio nei tradizionali mercatini di Natale che fioriscono nelle piazze di tutta Italia. Questi mercatini offrono un'opportunità unica per acquistare regali speciali per sé stessi e per gli altri da mettere sotto l'albero, segnando un notevole ritorno agli acquisti in persona rispetto al predominio degli acquisti online degli ultimi anni, spesso amplificati dalle restrizioni legate alla pandemia.

L'analisi condotta da Coldiretti/Ixe' durante il weekend di grande shopping natalizio al Villaggio della Coldiretti a Napoli, in piazza Municipio, rivela il crescente interesse per il ritorno ai mercatini tradizionali. Qui è stato allestito il primo salone dei cesti natalizi, con una vasta gamma di prelibatezze provenienti da tutte le regioni d'Italia. Questo evento rappresenta il più grande mercatino natalizio del Paese, offrendo non solo l'opportunità di acquistare regali unici, ma anche di sostenere iniziative di solidarietà per le famiglie più bisognose.

Dopo un periodo di "sbornia" di acquisti online, caratterizzato dalle misure restrittive e dalla necessità di evitare luoghi affollati, il Natale del 2023 segna una rinascita degli acquisti nei luoghi tradizionali dello shopping, con i mercatini che rappresentano un mix di relax e opportunità di acquisto caratterizzate da curiosità, novità ed originalità, sfuggendo così alle solite offerte standardizzate.

Secondo l'indagine Coldiretti/Ixe', tra coloro che parteciperanno ai mercatini, solo il 5% non effettuerà alcun acquisto, mentre ben il 49% si concentrerà su prodotti enogastronomici, che si dimostrano essere l'acquisto più popolare, seguiti da decorazioni natalizie, piccoli oggetti per la casa, prodotti artigianali, dolci e capi d'abbigliamento.

La difficile situazione economica, esacerbata dalle tensioni internazionali, spinge quest'anno verso spese mirate e utili, con un'attenzione particolare al cibo. Coldiretti sottolinea che la presenza personale del produttore agricolo nei mercati, come nel caso del Villaggio di Napoli, garantisce l'originalità dei prodotti alimentari offerti. Questo fenomeno, sostenuto in Italia dalla rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica, offre la possibilità di acquistare direttamente dai produttori cibi locali a chilometri zero, garantendo freschezza e riducendo la necessità di trasporti a lunga distanza.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolinea l'importanza di fare acquisti nei mercati contadini, non solo per sostenere il consumo di prodotti alimentari italiani, ma anche per contribuire all'economia, all'occupazione e al territorio nazionale in un momento di difficoltà e tensioni internazionali.