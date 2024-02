Il 22 febbraio l’ultima assemblea del Consorzio Amalfi di Qualità, Pisacane: «La fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo. Incontro aperto a tutti»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 17 febbraio 2024 14:17:32

Giovedì 22 febbraio 2024 si terrà l'ultima assemblea del Consorzio Amalfi di Qualità.

«Si concluderà un ciclo durato ben 14 anni, che mi hanno visto - dichiara l'imprenditore Gennaro Pisacane - interrottamente presidente di questa straordinaria organizzazione imprenditoriale. Sarà il momento per fare un breve consuntivo delle cose fatte, ma soprattutto per augurare un splendido futuro alla neonata Rete di Destinazione Amalfi. Ebbene sì, perché non siamo alla fine di un'esperienza, ma all'inizio di una nuova che si pone in logica continuità con la prima».

L'appuntamento è fissato per le 15 presso la Sala Le Vele dell'Albergo La Bussola di Amalfi.

L'incontro sarà anche un'occasione di confronto aperto e costruttivo con il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, e l'Account Marketing e Promozione della Destination Management Organization (DMO) di Amalfi Giulia Raineri sullo stato di attuazione del Piano Ejarque.

«Sarà per me doveroso ringraziare gli operatori di Amalfi per la fiducia riposta nella mia persona in questi lunghi anni. Una fiducia che ho provato a ripagare con il massimo impegno.

È un incontro aperto, siete tutti invitati. Il turismo è un patrimonio di tutti, non solo degli operatori», chiosa Pisacane.

